«Аякс» совершил второй по стоимости трансфер в истории клуба, подписав Давида Нереса
19-летний бразильский форвард Давид Нерес стал вторым по стоимости приобретением амстердамского «Аякса» за всю историю клуба. За молодого нападающего «Сан-Паулу» им пришлось заплатить 12 млн евро, однако сумма трансфера может подрасти до 15 млн. Самой дорогой покупкой клуба остается переход Миралема Сулеймани из «Херенвена», за которого в 2013 году «Аякс» заплатил 16.25 млн.
Контракт Нереса с голландским клубом рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне бразильского чемпионата бразилец принял участие в 8 матчах и забил 3 мяча.
OFFICIEEL | Ajax contracteert David
Neres Campos ➡️ https://t.co/zrqnx0K5kA #WelkomDavid pic.twitter.com/8WJ6vl6xQD
— AFC Ajax (@AFCAjax) 31 января 2017 г.
Во вторник «Аякс» продал 21-летнего нападающего Анвара Эль-Гази в «Лилль».
Или войдите через