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«Аякс» совершил второй по стоимости трансфер в истории клуба, подписав Давида Нереса

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: трансферы, Аякс, Сан-Паулу, David Neres Campos, Сулеймани Миралем
Сегодня, 07:48 | Источник: ФК "Аякс" | Фото: Твиттер ФК "Аякс" | Редакция: Павел Молочный

19-летний бразильский форвард Давид Нерес стал вторым по стоимости приобретением амстердамского «Аякса» за всю историю клуба. За молодого нападающего «Сан-Паулу» им пришлось заплатить  12 млн евро, однако сумма трансфера может подрасти до 15 млн. Самой дорогой покупкой клуба остается переход Миралема Сулеймани из «Херенвена», за которого в 2013 году «Аякс» заплатил 16.25 млн.

Контракт Нереса с голландским клубом рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне бразильского чемпионата бразилец принял участие в 8 матчах и забил 3 мяча.

Во вторник «Аякс» продал 21-летнего нападающего Анвара Эль-Гази в «Лилль».

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