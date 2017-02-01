«Аякс» совершил второй по стоимости трансфер в истории клуба, подписав Давида Нереса

19-летний бразильский форвард Давид Нерес стал вторым по стоимости приобретением амстердамского «Аякса» за всю историю клуба. За молодого нападающего «Сан-Паулу» им пришлось заплатить 12 млн евро, однако сумма трансфера может подрасти до 15 млн. Самой дорогой покупкой клуба остается переход Миралема Сулеймани из «Херенвена», за которого в 2013 году «Аякс» заплатил 16.25 млн.

Контракт Нереса с голландским клубом рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне бразильского чемпионата бразилец принял участие в 8 матчах и забил 3 мяча.

Во вторник «Аякс» продал 21-летнего нападающего Анвара Эль-Гази в «Лилль».