Пайет: «Я не ожидал такой встречи фанатов»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет после матча Кубка Франции с «Лионом» (2:1) признался, что не ожидал такого приема от фанатов.

«Это было невероятно. Я не ожидал такой встречи. Это момент, которым буду дорожить всегда. „Марсель“ приобрел качественных футболистов, нам было важно усилить команду зимой. Сегодня мы видели, что можем конкурировать с „Лионом“».