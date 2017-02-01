Пайет: «Я не ожидал такой встречи фанатов»
Сегодня, 08:15 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет после матча Кубка Франции с «Лионом» (2:1) признался, что не ожидал такого приема от фанатов.
«Это было невероятно. Я не ожидал такой встречи. Это момент, которым буду дорожить всегда. „Марсель“ приобрел качественных футболистов, нам было важно усилить команду зимой. Сегодня мы видели, что можем конкурировать с „Лионом“».
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