Венгер: «„Арсенал“ не должен был проигрывать»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Уотфорда» (1:2) в матче чемпионата Англии.

«Очевидно, что мы проиграли матч, в котором не должны были проигрывать. Ментально мы не были готовы к этому вызову. Нам не повезло в ситуации с первым голом. Попытались войти в игру снова. Во втором тайме доминировали, но не хватило удачи. Мы потеряли очки, поэтому должны ответить на это в следующем матче».