Венгер: «„Арсенал“ не должен был проигрывать»
Сегодня, 09:37 | Источник: abola.pt | Фото: ФК "Арсенал" | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Уотфорда» (1:2) в матче чемпионата Англии.
«Очевидно, что мы проиграли матч, в котором не должны были проигрывать. Ментально мы не были готовы к этому вызову. Нам не повезло в ситуации с первым голом. Попытались войти в игру снова. Во втором тайме доминировали, но не хватило удачи. Мы потеряли очки, поэтому должны ответить на это в следующем матче».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
На выезд к соседям "канониры" отправятся, испытывая огромные проблемы с центром поля. Еще до матча с "Уотфордом" Венгер не мог рассчитывать на дисквалифицированного Гранита Джаку, травмированного Санти Касорлу и выступающего на Кубке Африки за сборную Египта Мохамеда Эльнени.
Во вторник вечером этим проблемы лишь усугубились, потому что Аарон Рэмси получил растяжение икроножной мышцы и покинул поле еще в первом тайме, а заменивший валлийца Алекс Окслейд-Чемберлен повредил колено. У Франсиса Кокелена в свою очередь возникли проблемы с задней поверхностью бедра.
Таким образом, к дерби с "Челси" подопечные Венгера вынуждены готовиться без единого центрального полузащитника. Правда, надежда на выздоровление Окслейд-Чемберлена сохраняется.
Провал с точки зрения мотивации - в Кубке играли молодые игроки, которые показали превосходную игру и хотят расти, а в чемпионате у нас снова мертвецы в основе. Да, мало того, ты заменишь по ходу матча всех, кроме этих мертвецов.
Что с точки зрения расстановки - ну трудно что ли понять, что Айвоби хорош именно на позиции крайка, у него там пространство для быстрых ног, он не супер-распасовщик, он дриблер. И при этом изначально он играл в центре, только перешел на левый левый фланг и начал всех рвать, как ты его опять переставил в центр, ты вообще адекватен?
У Арсенала такая тактика, что без быстрого центра никак. При этом ты умудряешься в упор этого не видеть и ставишь Рэмси, мало того, что косячного, так еще и самого медленного игрока. Это при том, что Окс каждый раз, играя бокс-ту-бокса, все выжигает.
Можно бесконечно перечислять твои очевидные фейлы, но, млин, никто не спорит, что Арсенал многим обязан тебе, но перейди на позицию спортивного директора, не мучай болельщиков и игроков тем более.
Что мешало со старта выставить отлично заменившего Джаку Окса, Беллерина, Уэлбса и сделав игру, выпустить сыновей, а Жиру вообще оставить на лавке, чтобы тот не получил перед Челси психологическую травму из-за испорченной дождём причёски?