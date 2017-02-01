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Венгер: «„Арсенал“ не должен был проигрывать»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 09:37 | Источник: abola.pt | Фото: ФК "Арсенал" | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Уотфорда» (1:2) в матче чемпионата Англии.

«Очевидно, что мы проиграли матч, в котором не должны были проигрывать. Ментально мы не были готовы к этому вызову. Нам не повезло в ситуации с первым голом. Попытались войти в игру снова. Во втором тайме доминировали, но не хватило удачи. Мы потеряли очки, поэтому должны ответить на это в следующем матче».

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