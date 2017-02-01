Вадим Евсеев покинул «Амкар» и возглавил «Текстильщик»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Отставки и назначения, Амкар, Текстильщик Ив, Евсеев Вадим
Сегодня, 09:50 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Сергей Иванов
Спортивный директор «Амкара» Денис Маслов подтвердил, что тренер команды Вадим Евсеев покинул клуб и возглавит ивановский «Текстильщик».
«Мы благодарны Вадиму Валентиновичу за два года совместной работы. Его богатейший футбольный опыт помогал расти и развиваться нашим молодым игрокам, так что вклад Вадима Евсеева в успехи „Амкара“ трудно переоценить. Вполне понятно, что специалисты такого уровня, как он, не могут не стремиться к самостоятельной работе. Поэтому мы с пониманием отнеслись к намерению Вадима Евсеева возглавить клуб из Иваново. Хочется поблагодарить его за все, что он сделал для „Амкара“ и пожелать всяческих успехов в работе».
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Удачи ему, как тренеру!