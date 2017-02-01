Стадион на Крестовском острове передадут под управление «Зенита» до 31 марта

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подтвердил, что стадион на Крестовском острове будет передан под управление «Зенита» до 31 марта. Ранее ожидалось, что это случится в январе.

«Передача помещений и инженерной инфраструктуры стадиона на Крестовском острове футбольному клубу „Зенит“ будет завершена до окончания адаптационных работ 31 марта 2017 года».