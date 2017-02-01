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Стадион на Крестовском острове передадут под управление «Зенита» до 31 марта

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 10:51 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подтвердил, что стадион на Крестовском острове будет передан под управление «Зенита» до 31 марта. Ранее ожидалось, что это случится в январе.

«Передача помещений и инженерной инфраструктуры стадиона на Крестовском острове футбольному клубу „Зенит“ будет завершена до окончания адаптационных работ 31 марта 2017 года».

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