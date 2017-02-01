Стадион на Крестовском острове передадут под управление «Зенита» до 31 марта
Сегодня, 10:51 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подтвердил, что стадион на Крестовском острове будет передан под управление «Зенита» до 31 марта. Ранее ожидалось, что это случится в январе.
«Передача помещений и инженерной инфраструктуры стадиона на Крестовском острове футбольному клубу „Зенит“ будет завершена до окончания адаптационных работ 31 марта 2017 года».
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Зря прокатишься.
Мало ли чего.
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