Навас: «Роналду больно, когда его освистывают»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас осудил болельщиков, которые освистали форварда команды Криштиану Роналду.

«Роналду любит всех болельщиков. И его беспокоит такое отношение. Ему больно, когда фанаты свистят в его адрес или издеваются. Но он понимает, что они поддерживают клуб. Он сам всегда старается помочь команде, старается забить. Когда игроки и болельщики объединяются, команда всегда становится сильнее».