Рейтинг@Mail.ru

Навас: «Роналду больно, когда его освистывают»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Навас Кейлор, Роналду Криштиану
Сегодня, 11:32 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь «Реала» Кейлор Навас осудил болельщиков, которые освистали форварда команды Криштиану Роналду.

«Роналду любит всех болельщиков. И его беспокоит такое отношение. Ему больно, когда фанаты свистят в его адрес или издеваются. Но он понимает, что они поддерживают клуб. Он сам всегда старается помочь команде, старается забить. Когда игроки и болельщики объединяются, команда всегда становится сильнее».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:20
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:16
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:10
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:10
ответ пользователю castertroy (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:09
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 11:58
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 11:56
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:53
ответ пользователю Zidane.5 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 11:47
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 11:46
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 11:46
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:45
, чтобы видеть комментарии
  9
Сегодня 11:40
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:15 Пайет: «Я не ожидал такой встречи фанатов» 4
07:57 Навас: «Слухи о новых вратарях „Реала“ меня только мотивируют» 6
05:29 Дрогба не захотел переходить в «Коринтианс» 5
Вчера
Вадим Багров
Дух Стамбула. «Ливерпуль» против фаворитов
«Красные» терпят бедствие перед игрой с «Челси». Зато в клуб вернулся Джеррард, и «Соккер.ру» находит других легенд, помнящих победы над футбольными аристократами.
Комментариев: 2
13:42 Терри: «Надеюсь, больше не сыграю за „Челси“ в этом сезоне» 20
08:01 Сако: «Я признал свою вину, извинился перед всеми и продолжаю работать» 8
03:26 Бонуччи: «„Ман Сити“? Отказать одному из лучших тренеров мира было непросто» 9
30 января 2017
Станислав Горин
Фанаты против «предателей»
Пайету лучше в Лондоне не появляться, поклонники «Вест Хэма» готовы поколотить «предателя». «Соккер.ру» вспоминает скандальные трансферы и реакцию болельщиков. 
Комментариев: 24
12:49 Фото Лаллана - лучший игрок сборной Англии в 2016 году 26
11:26 Бекхэм: «МЮ чуть не продал меня в „Барселону“ без моего ведома» 48
все материалы по этой теме
Турниры