Навас: «Роналду больно, когда его освистывают»
Сегодня, 11:32 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Реала» Кейлор Навас осудил болельщиков, которые освистали форварда команды Криштиану Роналду.
«Роналду любит всех болельщиков. И его беспокоит такое отношение. Ему больно, когда фанаты свистят в его адрес или издеваются. Но он понимает, что они поддерживают клуб. Он сам всегда старается помочь команде, старается забить. Когда игроки и болельщики объединяются, команда всегда становится сильнее».
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Так любит, что считает их всех детьми "порядочных женщин", о чем не стесняясь им и заявляет.
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Так любит, что считает их всех детьми "порядочных женщин", о чем не стесняясь им и заявляет.
вообще не могу понять людей кто прется от Кристинки...
вообще не могу понять людей кто прется от Кристинки...
дети срача тут как тут.
вообще не могу понять людей кто прется от Кристинки...
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Так любит, что считает их всех детьми "порядочных женщин", о чем не стесняясь им и заявляет.