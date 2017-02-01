Тошич: «„Спартак“ покупает футболистов и, может быть, станет вторым»
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что возможное чемпионство «Спартака» не станет для него катастрофой.
«Приход в „Спартак“ Луиса Адриано и Самедова - это усиление. Но ведь им тоже нужно время, чтобы адаптироваться. ЦСКА долгие годы либо первый, либо второй в чемпионате. А зачем нам покупать новых игроков и расставаться с теми, которые приносят пользу? Не вижу смысла. Если ты становишься чемпионом, разве нужно приобрести пять новых человек, а тех, кто завоевал этот титул, отпустить? ЦСКА сохраняет своих игроков и добивается результатов. „Спартак“ покупает футболистов и, может быть, станет вторым.
Почему вторым? Ну... Про первое место говорить рано. Сами знаете почему (улыбается).
Для меня не станет катастрофой возможное чемпионство „Спартака“. Братья, Игнаш, Акинфеев уже шесть раз были чемпионами. Я – трижды. Сколько раз выигрывал золото за это время „Спартак“? 0. Поэтому какой-то трагедии я не вижу. Нам сейчас нужно думать о себе».
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Сегодня в аптеке передо мной парень стоял. Как до него очередь дошла, он и говорит: "Мне две упаковки ЦСКА пожалуйста".
Как думаешь, что он покупал?
Зато у спартака денег много, можно оптом 50 Кариок купить за 250 млн, как Валера и сидеть без трофеев 15 лет, при этом имея второй бюджет в лиге!
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Гиннер сказал по-другому: "Денег нет но, вы держитесь там... Зоран."
Тренер сбежал,стадион пустой,куча долгов,трансферная политика-туда сюда,в аренду и назад.
О каком клубе идет речь?)
Странноватая командочка, чего уж говорить..
Казалось бы, непримиримые соперники последних лет, зенит и цска. Они должны волосы рвать, на одном месте, чтоб обойти друг друга, но нет, они спелись, и друг другу лайки ставят, а еще утверждают, что у них не горит, от таблицы) Горит, еще как горит.
"Кто угодно, только не Спартак" - вот их девиз.
Кстати.
По матч тв, миллера др, вторые сутки празднуют, не просыхая, самая популярные, самые великие, самые - самые. Такой грязной пропаганде, даже Киселев тв позавидует.
БУ-ГА-ГА