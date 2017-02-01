Тошич: «„Спартак“ покупает футболистов и, может быть, станет вторым»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что возможное чемпионство «Спартака» не станет для него катастрофой.

«Приход в „Спартак“ Луиса Адриано и Самедова - это усиление. Но ведь им тоже нужно время, чтобы адаптироваться. ЦСКА долгие годы либо первый, либо второй в чемпионате. А зачем нам покупать новых игроков и расставаться с теми, которые приносят пользу? Не вижу смысла. Если ты становишься чемпионом, разве нужно приобрести пять новых человек, а тех, кто завоевал этот титул, отпустить? ЦСКА сохраняет своих игроков и добивается результатов. „Спартак“ покупает футболистов и, может быть, станет вторым.

Почему вторым? Ну... Про первое место говорить рано. Сами знаете почему (улыбается).

Для меня не станет катастрофой возможное чемпионство „Спартака“. Братья, Игнаш, Акинфеев уже шесть раз были чемпионами. Я – трижды. Сколько раз выигрывал золото за это время „Спартак“? 0. Поэтому какой-то трагедии я не вижу. Нам сейчас нужно думать о себе».