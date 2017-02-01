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Ловчев: «Иванович звезд с неба не хватал, но всегда был очень надежен»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Иванович Бранислав, Ловчев Евгений
Сегодня, 19:48 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал переход защитника Бранислава Ивановича в «Зенит».

«Иванович – игрок, который звезд с неба не хватал, но всегда был очень надежен. Да, выше своей планки не прыгал, но и ниже не опускался. Нет у Ивановича колебаний, он стабильно показывает высокий уровень игры.

Сейчас Бранислав перестал попадать в основу „Челси“. Но это все дело вкуса. Просто пришел новый тренер, который не видел его в составе. Так что для „Зенита“ Иванович – это хорошее приобретение».

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