Диоп продлил контракт с «Сельтой»

Полузащитник «Сельты» Папе Диоп продлил контракт с клубом. Новое соглашение 19-летнего сенегальца с испанским паспортом рассчитано до 2021 года.

В этом сезоне Диоп провел 10 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.

Ранее клуб из Виго отдал в аренду «Валенсии» своего хавбека Фабио Орельяну.