Диоп продлил контракт с «Сельтой»
Сегодня, 19:57 | Источник: ФК "Сельта" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Сельты» Папе Диоп продлил контракт с клубом. Новое соглашение 19-летнего сенегальца с испанским паспортом рассчитано до 2021 года.
В этом сезоне Диоп провел 10 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.
Ранее клуб из Виго отдал в аренду «Валенсии» своего хавбека Фабио Орельяну.
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