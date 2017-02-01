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Диоп продлил контракт с «Сельтой»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Сельта, Диоп Папе
Сегодня, 19:57 | Источник: ФК "Сельта" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Сельты» Папе Диоп продлил контракт с клубом. Новое соглашение 19-летнего сенегальца с испанским паспортом рассчитано до 2021 года.

В этом сезоне Диоп провел 10 матчей и забил 1 гол во всех турнирах. 

Ранее клуб из Виго отдал в аренду «Валенсии» своего хавбека Фабио Орельяну.

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