Геркус: «Миранчук хочет продолжить карьеру в другом месте»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что полузащитник Алексей Миранчук уйдет из команды.

«У Алексея Миранчука есть предложения от других клубов. Вся ситуация свелась именно к переговорам по ним.

Новый контракт с „Локо“? Можно сказать, что речь об этом уже не идет. Но не будем делать из этого сенсацию. Это выбор футболиста. Он хочет продолжить карьеру в другом месте. Ищем взаимоприемлемый вариант. Постараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это в данной ситуации возможно.

Антон Миранчук как раз более заинтересован в карьере в „Локомотиве“. И с ним мы близки к соглашению по новому контракту».

Ранее сообщалось, что «Рубин» предлагает за игрока 5 млн евро, но «Локо» запросил 8 млн.