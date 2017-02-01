Геркус: «Миранчук хочет продолжить карьеру в другом месте»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Геркус Илья, Миранчук Алексей, Миранчук Антон
Вчера, 23:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что полузащитник Алексей Миранчук уйдет из команды.
«У Алексея Миранчука есть предложения от других клубов. Вся ситуация свелась именно к переговорам по ним.
Новый контракт с „Локо“? Можно сказать, что речь об этом уже не идет. Но не будем делать из этого сенсацию. Это выбор футболиста. Он хочет продолжить карьеру в другом месте. Ищем взаимоприемлемый вариант. Постараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это в данной ситуации возможно.
Антон Миранчук как раз более заинтересован в карьере в „Локомотиве“. И с ним мы близки к соглашению по новому контракту».
Ранее сообщалось, что «Рубин» предлагает за игрока 5 млн евро, но «Локо» запросил 8 млн.
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Рано списывать Палыча....он ещё пошумит......