ПСЖ без проблем вышел в 1/8 финала Кубка Франции

В матче 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ разобрался с «Ренном» и прошел в следующую стадию турнира.

Ренн, стадион «Рю де Лорьен».

«Ренн» - ПСЖ - 0:4 (0:2)

Голы: Дракслер 27, 68, Лукас Моура 38, Бен Арфа 90.

«Ренн»: Костиль, Ньяньон, Кавар, Афонсу Фигейреду, Педру Мендеш, Шантом (Андре 73), Юну, Прцич, Саид, Сьо (Калулу 66), Диакаби (Леа Силики 73).

Главный тренер: Кристиан Гуркюфф.

ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Максвелл, Маркиньос, Орье, Дракслер (Пасторе 69), Нкунку, Лукас Моура (Гонсалу Гедеш 77), Бен-Арфа, Мотта (Матюиди 70), Рабьо.

Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Кавар 23, Бен Арфа 50, Педру Мендеш 74.

Судья: Жером Мигелгорри.