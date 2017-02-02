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ПСЖ без проблем вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Матч: РеннРенн0 : 4ПСЖПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ разобрался с «Ренном» и прошел в следующую стадию турнира.

Ренн, стадион «Рю де Лорьен».

«Ренн» - ПСЖ - 0:4 (0:2)
Голы: Дракслер 27, 68, Лукас Моура 38, Бен Арфа 90.

«Ренн»: Костиль, Ньяньон, Кавар, Афонсу Фигейреду, Педру Мендеш, Шантом (Андре 73), Юну, Прцич, Саид, Сьо (Калулу 66), Диакаби (Леа Силики 73).
Главный тренер: Кристиан Гуркюфф.

ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Максвелл, Маркиньос, Орье, Дракслер (Пасторе 69), Нкунку, Лукас Моура (Гонсалу Гедеш 77), Бен-Арфа, Мотта (Матюиди 70), Рабьо.
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Кавар 23, Бен Арфа 50, Педру Мендеш 74.

Судья: Жером Мигелгорри.

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