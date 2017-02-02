Египет - первый финалист Кубка Африканских Наций

В первом полуфинале Кубка Африканских Наций Египет в серии пенальти оказался удачливее сборной Буркина-Фасо и вышел в решающий матч турнира. В борьбе за вторую путевку в финал 2 февраля сразятся Камерун и Гана.

Стад д’Ангондже

Буркина-Фасо - Египет - 1:1 (0:0)

Голы : Бансе 73 — Салах 67.

3:4 по пенальти

Буркина-Фасо: Коффи, Дайо, Кулибали, Яго, Коне, Туре, Каборе, Накульма, Бансе (Траоре 103), Траоре, Траоре (Диавара 80).

Главный тренер: Паулу Дуарте.

Египет: Эль-Хадари, Габер, Хегази, Фатхи, Кахраба (Уарда 74), Салах, Эль-Саид, Хамед, Трезеге (Собхи 85), Салах, Аль-Мухаммади (Габер 107).

Главный тренер: Эктор Купер.

Предупреждения: Фатхи 40, Кахраба 54, Траоре 86, Яго 98.

Судья: Маланг Дьедиу.