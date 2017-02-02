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Египет - первый финалист Кубка Африканских Наций

Матч: Буркина-ФасоБуркина-Фасо1 : 1ЕгипетЕгипет
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Сегодня, 01:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В первом полуфинале Кубка Африканских Наций Египет в серии пенальти оказался удачливее сборной Буркина-Фасо и вышел в решающий матч турнира. В борьбе за вторую путевку в финал 2 февраля сразятся Камерун и Гана.

Стад д’Ангондже

Буркина-Фасо - Египет - 1:1 (0:0)
Голы: Бансе 73Салах 67.
3:4 по пенальти

Буркина-Фасо: Коффи, Дайо, Кулибали, Яго, Коне, Туре, Каборе, Накульма, Бансе (Траоре 103), Траоре, Траоре (Диавара 80).
Главный тренер: Паулу Дуарте.

Египет: Эль-Хадари, Габер, Хегази, Фатхи, Кахраба (Уарда 74), Салах, Эль-Саид, Хамед, Трезеге (Собхи 85), Салах, Аль-Мухаммади (Габер 107).
Главный тренер: Эктор Купер.

Предупреждения: Фатхи 40, Кахраба 54, Траоре 86, Яго 98.

Судья: Маланг Дьедиу.

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