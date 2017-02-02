Египет - первый финалист Кубка Африканских Наций
Матч: Буркина-Фасо1 : 1Египет
Сегодня, 01:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В первом полуфинале Кубка Африканских Наций Египет в серии пенальти оказался удачливее сборной Буркина-Фасо и вышел в решающий матч турнира. В борьбе за вторую путевку в финал 2 февраля сразятся Камерун и Гана.
Стад д’Ангондже
Буркина-Фасо - Египет - 1:1 (0:0)
Голы: Бансе 73 — Салах 67.
3:4 по пенальти
Буркина-Фасо: Коффи, Дайо, Кулибали, Яго, Коне, Туре, Каборе, Накульма, Бансе (Траоре 103), Траоре, Траоре (Диавара 80).
Главный тренер: Паулу Дуарте.
Египет: Эль-Хадари, Габер, Хегази, Фатхи, Кахраба (Уарда 74), Салах, Эль-Саид, Хамед, Трезеге (Собхи 85), Салах, Аль-Мухаммади (Габер 107).
Главный тренер: Эктор Купер.
Предупреждения: Фатхи 40, Кахраба 54, Траоре 86, Яго 98.
Судья: Маланг Дьедиу.
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