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Симеоне: «„Атлетико“ был близок к тому, чтобы вырвать ничью у „Барселоны“»

Матч: АтлетикоАтлетико1 : 2БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Симеоне Диего
Сегодня, 06:12 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:2):

«Они начали матч лучше, переиграв наших опорников, что и привело к первому пропущенному мячу. Затем последовал эффектный гол от Месси.

В перерыве мы поговорили, и во втором тайме стали близки к той игре, которую хотели показать. „Атлетико“ был близок к тому, чтобы вырвать ничью — нам удалось взять себя в руки, отыграв один мяч после счета 0:2. Я доволен вторым таймом, у нас были моменты, хоть их и не удалось превратить в голы. Чтобы быть ближе к победе, надо создавать моменты, что мы и делали.

Кубковые матчи всегда отличаются от матчей чемпионата. Они довольно необычные, в них ни одна встреча не похожа на другую, так что дождемся ответной игры».

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