Симеоне: «„Атлетико“ был близок к тому, чтобы вырвать ничью у „Барселоны“»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:2):

«Они начали матч лучше, переиграв наших опорников, что и привело к первому пропущенному мячу. Затем последовал эффектный гол от Месси.

В перерыве мы поговорили, и во втором тайме стали близки к той игре, которую хотели показать. „Атлетико“ был близок к тому, чтобы вырвать ничью — нам удалось взять себя в руки, отыграв один мяч после счета 0:2. Я доволен вторым таймом, у нас были моменты, хоть их и не удалось превратить в голы. Чтобы быть ближе к победе, надо создавать моменты, что мы и делали.

Кубковые матчи всегда отличаются от матчей чемпионата. Они довольно необычные, в них ни одна встреча не похожа на другую, так что дождемся ответной игры».