Тони Гранде: «Продолжит ли Зидан тренировать „Реал“, зависит от Переса»

Тони Гранде - ассистент бывшего тренера «Реала» Висенте Дель Боске, считает, что ни один специалист, возглавляющий «Королевский клуб», не может быть спокоен за свое место, пока президентом «Реала» является Флорентино Перес:

«Продолжит ли Зидан тренировать „Реал“, зависит от президента клуба.

Порой мы с Дель Боске посещаем матчи „Реала“, и болельщики освистывают нас. На других стадионах у нас никогда не было таких проблем. То, как „Реал“ отправил нас в отставку, было несправедливо. Было больно, когда нам сказали, что с нами не будут продлевать контракт, хотя это случалось и с Редондо, Фиго, Раулем и Касильясом.

Меня расстраивает то, как в „Реале“ расстаются со своими работниками - без должного уважения.

Первый сезон у руля „Реала“ вышел у Зидана феноменальным, но лишь время покажет, что случится с тренером, который работает на Флорентино Переса. Всем известно, что Перес решает, кто будет тренировать этот клуб. Цифры говорят сами за себя: в клубе работали 10 тренеров за время его двух президентских сроков здесь».