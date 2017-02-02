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Лихтштайнер продлил контракт с «Ювентусом»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Ювентус, Лихтштайнер Штефан
Вчера, 15:01 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает о том, что защитник Штефан Лихтштайнер продлил контракт с туринским клубом.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2018 года

Напомним, что осенью 33-летнего швейцарца сватали в «Барселону».

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