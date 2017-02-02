Карпин: «Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой, говорили: „Ещё накиньте“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Самедов Александр, Карпин Валерий
Вчера, 15:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин, который сегодня отмечает свое 48-летие, вспомнил, что полузащитник Александр Самедов должен был вернуться в «Спартак» еще до старта сезона-2010, однако тогда хавбек нарушил предварительную договоренность:
«Самедов был в шаге от „Спартака“ еще в мои времена? Да. Уходя из „Москвы“, выбрал не „Спартак“, а „Динамо“.
Почему ответил Самедову „Нет!“ на его просьбу о прибавке по сравнению с нашей предварительной договоренностью? Потому что уже до этого были „прибавки“.
Солидные? Да. Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой. Говорили: „Нам здесь дают вот столько! А здесь – столько. Вы еще накиньте…“
Так у нас уже была договоренность – руки пожали! Для меня руки пожать – всё!»
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Спартаковцы не забудут великую победу в еврокубке!
https://www.youtube.com/watch?v=HW5_ryaTmkI&t=161s
Спартаковцы не забудут великую победу в еврокубке!
А ведь кое кто Зенит уже который год разводит.И не на кроликов.
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нормальная ситуация и для бахчевика и для пищевика.
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А затем Карпен узнал что такое контракт и поехал тренировать Мальорку :))