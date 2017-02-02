Кемпес: «Глупо критиковать Месси за то, что он не выигрывал чемпионат мира»
Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: мнение, Аргентина, Месси Лионель, Марадона Диего
Вчера, 16:25 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий сборной Аргентины Марио Кемпес отказывается сравнивать двух своих легендарных соотечественников - Диего Марадону и Лионеля Месси:
«Марадона - это Марадона, тут спорить бессмысленно, но он больше не играет. Месси же все еще радует нас. Этих двоих нельзя сравнивать, ведь они играли в разное время, в разных командах, с разными партнерами.
Возможно, когда Марадона выигрывал со сборной чемпионат мира в 1986 году, на его стороне была удача, которой не хватило Месси.
Говорят, что Месси не хватает победы на Мундиале? Нет! Почему? Ди Стефано не выигрывал чемпионат мира, как и многие другие. Это глупо».
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Под шум волны поднял кубок)))
Под шум волны поднял кубок)))
Кроме Месси и Маскерано никого нет. Один утиль.
Дибала? Много он наиграл там?
Аргентина это не Португалия с россыпью звезд и бесполезным 32-летним балластом, без которого выигрывают турниры.
Кроме Месси и Маскерано никого нет. Один утиль.
Дибала? Много он наиграл там?
Аргентина это не Португалия с россыпью звезд и бесполезным 32-летним балластом, без которого выигрывают турниры.
Ки энд Пшик лучший глор Барсы,об этом тоже все знают и даже великий Князь.
Месси же игрок одного клуба, он, при наличии первоклассных игроков в сборной, ничего не может поделать даже со значительно уступающей в классе сборной Чили.
И вот именно этим отличаются действительно великие, от просто хороших игроков. Месси хорош, спору нет, но он не велик, он не входит даже в десятку лучших футболистов в истории, как по мне...
Леонида критикуют за то, что он в сборной слишком мягкотел и латентен. В общем он ничего не делает для победы, а бережёт ноги для панамско-каталонских счетов.
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Завязывай с антибиотиками.
Кроме Месси и Маскерано никого нет. Один утиль.
Дибала? Много он наиграл там?
Аргентина это не Португалия с россыпью звезд и бесполезным 32-летним балластом, без которого выигрывают турниры.
А так конечно критика не нужна. Месси прекрасный футболист и крут даже без ЧМ. Есть многие легендарные футболисты которые не выигрывали ЧМ.
Пусть глоры сравнивают Лео с Роналду и другими футболиста последнего десятилетия. А будут кричать что Месси лучший в истории - естественно будет критика.