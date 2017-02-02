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Кемпес: «Глупо критиковать Месси за то, что он не выигрывал чемпионат мира»

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: мнение, Аргентина, Месси Лионель, Марадона Диего
Вчера, 16:25 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий сборной Аргентины Марио Кемпес отказывается сравнивать двух своих легендарных соотечественников - Диего Марадону и Лионеля Месси:

«Марадона - это Марадона, тут спорить бессмысленно, но он больше не играет. Месси же все еще радует нас. Этих двоих нельзя сравнивать, ведь они играли в разное время, в разных командах, с разными партнерами.

Возможно, когда Марадона выигрывал со сборной чемпионат мира в 1986 году, на его стороне была удача, которой не хватило Месси.

Говорят, что Месси не хватает победы на Мундиале? Нет! Почему? Ди Стефано не выигрывал чемпионат мира, как и многие другие. Это глупо».

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