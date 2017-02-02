Антонелли пропустит 2 недели

Стали известны сроки восстановления защитника «Милана» Луки Антонелли, который получил травму камбаловидной мышцы левой ноги на тренировке «россонери». Пресс-служба клуба сообщает, что 29-летний игрок будет восстанавливаться 2 недели.

Единственным номинальным левым защитником в команде, который здоров, остался Леонел Вангиони, который провел за «Милан» лишь две игры.