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Антонелли пропустит 2 недели

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Милан, Антонелли Лука
Вчера, 18:09 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны сроки восстановления защитника «Милана» Луки Антонелли, который получил травму камбаловидной мышцы левой ноги на тренировке «россонери». Пресс-служба клуба сообщает, что 29-летний игрок будет восстанавливаться 2 недели.

Единственным номинальным левым защитником в команде, который здоров, остался Леонел Вангиони, который провел за «Милан» лишь две игры.

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