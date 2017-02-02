«Крылья Советов» и «Железничар» голов не забивали
Вчера, 18:50 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Крылья Советов» на своем сборе в Турции провели встречу с боснийским «Железничаром». Игра завершилась нулевой ничьей.
«Крылья Советов» – «Железничар» – 0:0
«Крылья Советов»: Лория (Конюхов 46), Бато, Гаджибеков, Надсон (Таранов 61), Родич (Божин 61), Ятченко, Башкиров (Цвейба 61), Зинков (Кленкин 61), Паскуато (Визнович 65), Бруно (Чочиев 46), Корниленко (Садик 61).
На 36-й минуте Лендрич (Ж) не реализовал пенальти (вратарь).
Ранее самарцы сыграли вничью с «Подбрезовой» (1:1).
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01 февраля 2017
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Ну вот и Крылышки начали разминаться.
Остаётся пожелать Хороших спортивных результатов