«Крылья Советов» и «Железничар» голов не забивали

«Крылья Советов» на своем сборе в Турции провели встречу с боснийским «Железничаром». Игра завершилась нулевой ничьей.

«Крылья Советов» – «Железничар» – 0:0

«Крылья Советов»: Лория (Конюхов 46), Бато, Гаджибеков, Надсон (Таранов 61), Родич (Божин 61), Ятченко, Башкиров (Цвейба 61), Зинков (Кленкин 61), Паскуато (Визнович 65), Бруно (Чочиев 46), Корниленко (Садик 61).

На 36-й минуте Лендрич (Ж) не реализовал пенальти (вратарь).

Ранее самарцы сыграли вничью с «Подбрезовой» (1:1).