Асильдаров вернулся в «Анжи»
Вчера, 22:38 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий Шамиль Асильдаров вернулся в «Анжи». Контракт с 33-летним форвардом рассчитан на 1 год.
Асильдаров стал игроком «Анжи» в третий раз в своей профессиональной карьере. Впервые это случилось в 2008 году, когда Шамиль провёл в «Анжи» первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон 2014/2015, по итогам которого была завоевана путевка в РФПЛ. В общей сложности нападающий сыграл в составе «Анжи» 53 матча и забил 15 голов.
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хотя всякое бывает. У Шамы есть одно хорошее качество он часто находится в нужном месте и как правило во время.