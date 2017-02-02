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Асильдаров вернулся в «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Анжи, Асильдаров Шамиль
Вчера, 22:38 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий Шамиль Асильдаров вернулся в «Анжи». Контракт с 33-летним форвардом рассчитан на 1 год.

Асильдаров стал игроком «Анжи» в третий раз в своей профессиональной карьере. Впервые это случилось в 2008 году, когда Шамиль провёл в «Анжи» первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон 2014/2015, по итогам которого была завоевана путевка в РФПЛ. В общей сложности нападающий сыграл в составе «Анжи» 53 матча и забил 15 голов.

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