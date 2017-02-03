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Карпин: «Федун сказал одно - спустя три минуты скажет другое»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Карпин Валерий , Федун Леонид
Сегодня, 00:59 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, что не обижается на владельца клуба Леонида Федуна за слова критики в свой адрес. В 2014 году Федун заявил следующее: «Валерий Карпин за время своего пребывания в „Спартаке“ израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87». Также он назвал Карпина «сбитым летчиком».

«Зная Федуна – нет, меня это не обидело. Просто Федун – он такой. Сейчас сказал одно – спустя три минуты скажет другое. Причем во всем! На что обижаться? Думаю, он забыл об этих словах через две минуты. Миллиардеры – люди с другой планеты, живут непонятными нам измерениями. Какие-то свои галактики. Он не на земле. Он – там…

С какой чертой характера Федуна было особо тяжело мириться? С непостоянством. Если выбрали вот этот курс – все, идем по нему! У Леонида Арнольдовича курс менялся в течение пяти минут. Можете себе представить, сколько было перемен за сезон».

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