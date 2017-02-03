Шевченко: «Зозуля оказался заложником политических интриг»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что игроки и тренерский штаб команды возмущены ситуацией, которая сложилась с нападающим «Бетиса» Романом Зозулей. Форвард не смог завершить свой трансфер в «Райо Вальекано» из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые обвинили украинца в нацизме.

«Мы, игроки и тренеры сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули. Он для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозуле. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и сборной Украины», — приводит пресс-служба ФФУ слова Шевченко.