Яя Туре: «У „Челси“ одна игра в неделю, а мы боремся во множестве турниров»
Сегодня, 04:15 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре оценил шансы своей команды опередить «Челси» в чемпионате Англии:
«Нам довольно трудно. „Челси“ играет один матч в неделю, в то время как мы боремся во множестве турниров, так что это достаточно тяжело.
Вы можете наблюдать монолитность „Челси“. Если бы они выиграли у „Ливерпуля“, все было стало для нас намного сложнее. Но мы не думаем о „Челси“ — мы думаем о самих себе. Надо просто продолжать делать свою работу и показывать хорошую игру».
Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гврадиола ранее отметил, что победа «Челси» в АПЛ находится в руках самого лондонского клуба.
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Такая ересь) во множестве турниров он участвует...Челси играет в чемпионате и в Кубке Англии, а МС всё тоже самое, + на 1 турнир больше, это ЛЧ, и то последняя игра в которой была почти 2 месяца назад.
"Но мы не думаем о Челси"
Конечно, но почему то чуть ли не в каждом интервью упоминаете Челси.
Все начало сезона отдыхал на лавке.