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Яя Туре: «У „Челси“ одна игра в неделю, а мы боремся во множестве турниров»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Челси, Туре Яя
Сегодня, 04:15 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре оценил шансы своей команды опередить «Челси» в чемпионате Англии:

«Нам довольно трудно. „Челси“ играет один матч в неделю, в то время как мы боремся во множестве турниров, так что это достаточно тяжело.

Вы можете наблюдать монолитность „Челси“. Если бы они выиграли у „Ливерпуля“, все было стало для нас намного сложнее. Но мы не думаем о „Челси“ — мы думаем о самих себе. Надо просто продолжать делать свою работу и показывать хорошую игру».

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гврадиола ранее отметил, что победа «Челси» в АПЛ находится в руках самого лондонского клуба.

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