Тебас угрожает «Райо Вальекано» судом из-за ситуации с Зозулей

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с украинским форвардом «Бетиса» Романом Зозулей, от аренды которого отказался «Райо Вальекано» из-за угроз собственных ультрас:

«Я переговорил с президентами „Райо Вальекано“ и „Бетиса“, у нас также будет встреча с игроком. Позиция Примеры состоит в том, что если эта встреча подтвердит, что было принуждение, была угроза правам и нарушено фундаментальное право на работу, то мы возбудим уголовное дело.

Это неприемлемо, что у нас есть такая проблема в 2017 году. Не может быть, чтобы кого-то ограничивали в его фундаментальных правах. Если сегодня мы увидим признаки принуждения покинуть „Райо Вальекано“, мы без колебаний пойдём в суд».