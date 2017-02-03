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Тебас угрожает «Райо Вальекано» судом из-за ситуации с Зозулей

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Скандалы, Бетис, Райо Вальекано, Зозуля Роман
Сегодня, 06:36 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с украинским форвардом «Бетиса» Романом Зозулей, от аренды которого отказался «Райо Вальекано» из-за угроз собственных ультрас:

«Я переговорил с президентами „Райо Вальекано“ и „Бетиса“, у нас также будет встреча с игроком. Позиция Примеры состоит в том, что если эта встреча подтвердит, что было принуждение, была угроза правам и нарушено фундаментальное право на работу, то мы возбудим уголовное дело.

Это неприемлемо, что у нас есть такая проблема в 2017 году. Не может быть, чтобы кого-то ограничивали в его фундаментальных правах. Если сегодня мы увидим признаки принуждения покинуть „Райо Вальекано“, мы без колебаний пойдём в суд».

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