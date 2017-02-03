Эррера: «Ради интересов команды я готов сыграть даже правого защитника»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера отметил, что готов сыграть на любой позиции, которую отведет для него главный тренер МЮ Жозе Моуриньо:

«Я знаю, чего он хочет от меня, у нас с ним четкое взаимопонимание. Я знаю, чего он ожидает от меня, и я буду стараться изо всех сил. Как и любой игрок, я могу допускать ошибки, но самое главное для меня — достижения клуба и команды. Я думаю, все знают, что в клубе я стараюсь отдавать всего себя.

Моуриньо очень помог мне найти мое место на поле и стать лучше на этой позиции. Но я командный игрок. Я буду рад сыграть на позиции шестерки, восьмерки или десятки, если понадобится. Я был бы рад сыграть даже на месте правого защитника. Так что у тренера не будет никаких проблем со мной, если нужно будет сыграть где-то еще».

Перед матчем 23-го тура АПЛ с «Халлом», который завершился ничьей (0:0), испанский хавбек заявил, что МЮ должен сосредоточиться на борьбе за второе место в чемпионате.