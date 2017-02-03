Лэмпард имеет предложения из Голливуда
Сегодня, 09:41 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, накануне завершивший карьеру футболиста, может попробовать свои силы в кинематографе.
На это намекнула супруга Лэмпарда Кристин Бликли:
«Забавно, но в слухах о том, что Фрэнк может сняться в кино, есть доля правды.
Сейчас он ведет переговоры и имеет предложения от нескольких человек о съемках в голливудском фильме».
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