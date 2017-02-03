Лэмпард имеет предложения из Голливуда

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, накануне завершивший карьеру футболиста, может попробовать свои силы в кинематографе.

На это намекнула супруга Лэмпарда Кристин Бликли:

«Забавно, но в слухах о том, что Фрэнк может сняться в кино, есть доля правды.

Сейчас он ведет переговоры и имеет предложения от нескольких человек о съемках в голливудском фильме».