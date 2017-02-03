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Бераино был отстранён от игр за «Вест Бромвич» за употребление наркотиков

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Сток Сити, Вест Бромвич, Бераино Саидо
Сегодня, 11:12 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

В прессу просочилась информация, объясняющая, почему новичок «Сток Сити» Саидо Бераино, до своего перехода в стан «гончаров» не принимал участия в матчах «Вест Бромвича» около трех месяцев, начиная с конца сентября.

По информации британских СМИ, 23-летний форвард был отстранен от игр за употребление наркотических веществ, которые он использовал в рекреативных целях.

При этом наказание закончилось как раз накануне его перехода в «Сток Сити». Сообщается, что «гончары» были предупреждены об инциденте до того, как совершить трансфер.

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