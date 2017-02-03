Исполнительный директор «Ливерпуля» переходит на работу в «Мюнхен 1860»

Исполнительный директор «Ливерпуля» Иан Эйр покинет мерсисайдский клуб до конца февраля.

Эйр трудится в «Ливерпуле» с 2007 года, однако переходит на пост генерального директора клуба второй Бундеслиги «Мюнхен 1860».

Президент «красных» Майк Гордон заверил, что до начала лета «Ливерпуль» найдет нового исполнительного директора.