Исполнительный директор «Ливерпуля» переходит на работу в «Мюнхен 1860»
Сегодня, 12:40 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь
Исполнительный директор «Ливерпуля» Иан Эйр покинет мерсисайдский клуб до конца февраля.
Эйр трудится в «Ливерпуле» с 2007 года, однако переходит на пост генерального директора клуба второй Бундеслиги «Мюнхен 1860».
Президент «красных» Майк Гордон заверил, что до начала лета «Ливерпуль» найдет нового исполнительного директора.
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