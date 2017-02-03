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Исполнительный директор «Ливерпуля» переходит на работу в «Мюнхен 1860»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ливерпуль, Мюнхен 1860
Сегодня, 12:40 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Исполнительный директор «Ливерпуля» Иан Эйр покинет мерсисайдский клуб до конца февраля.

Эйр трудится в «Ливерпуле» с 2007 года, однако переходит на пост генерального директора клуба второй Бундеслиги «Мюнхен 1860».

Президент «красных» Майк Гордон заверил, что до начала лета «Ливерпуль» найдет нового исполнительного директора.

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