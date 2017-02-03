В «Анжи» подтвердили трансфер Хубулова
Сегодня, 13:28 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь
«Анжи» усилился бывшим полузащитником «Кубани» Арсеном Хубуловым.
26-летний хавбек заключил с махачкалинским клубом однолетний контракт.
Хубулов имеет на своем счету выступления за молодежную сборную России.
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