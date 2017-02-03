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Ракитич: «Моё будущее принадлежит лишь „Барселоне“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Ракитич Иван
Сегодня, 14:38 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич дал понять, что не уйдет из каталонского клуба в ближайшем будущем:

«Мое будущее принадлежит лишь „Барселоне“. Хочу продолжать играть здесь и выигрывать трофеи с этим клубом.

Клуб уже готовит для меня новый контракт, а это значит, что мое будущее в „Барселоне“ в безопасности.

Хотя стоит отметить, что ни один игрок в мире не бывает счастливым, если не играет, и я в этом плане не исключение». 

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