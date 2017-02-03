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Мадрид и Баку претендуют на проведение финала Лиги чемпионов 2019 года

Соккер.Ру // Заграница: стадионы
Сегодня, 15:19 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Мадрид и Баку подали заявки на проведение финального поединка Лиги чемпионов в 2019 году.

За почетное право поборются новый стадион «Атлетико» «Арена Метрополитано» и «Олимпийский стадион» в столице Азербайджана.

Место проведения финала будет выбрано УЕФА в сентябре 2017 года.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве.

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