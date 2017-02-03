Мадрид и Баку претендуют на проведение финала Лиги чемпионов 2019 года

Мадрид и Баку подали заявки на проведение финального поединка Лиги чемпионов в 2019 году.

За почетное право поборются новый стадион «Атлетико» «Арена Метрополитано» и «Олимпийский стадион» в столице Азербайджана.

Место проведения финала будет выбрано УЕФА в сентябре 2017 года.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве.