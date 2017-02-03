Мадрид и Баку претендуют на проведение финала Лиги чемпионов 2019 года
Сегодня, 15:19 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Мадрид и Баку подали заявки на проведение финального поединка Лиги чемпионов в 2019 году.
За почетное право поборются новый стадион «Атлетико» «Арена Метрополитано» и «Олимпийский стадион» в столице Азербайджана.
Место проведения финала будет выбрано УЕФА в сентябре 2017 года.
Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве.
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Баку - Лучше.
Красивый город, так же тепло да и ближе ехать из России
Только город БАКУ!!!
А новость читать пробовал?))