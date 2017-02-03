«Ростов» сыграл вничью во втором контрольном матче за день

«Ростов» провел в рамках сбора второй контрольный матч за день. После игры со «Шкендией» ростовчане встретились с болгарским «Локомотивом» и сыграли вничью – 2:2. Голы у «Ростова» забивали Препелицэ и Полоз.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов (Калачев 46), Гранат (Игрок на просмотре 83), Сесар Навас, Терентьев, Мевля (Игрок на просмотре 71), Нобоа, Ерохин, Полоз (Ярошенко 71), Препелицэ, Бухаров (Вебер 71).