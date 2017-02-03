«РБ Лейпциг» лишился ряда игроков основы из-за гриппа

Из-за эпидемии гриппа «РБ Лейпциг» лишился нескольких игроков основного состава. В матче с дортмундской «Боруссией» он не сможет рассчитывать как минимум на трех основных игроков. Лучший бомбардир команды Тимо Вернер лечится от гриппа, также заболели Марсель Забитцер и Диего Демме. В прошлом туре «РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм».