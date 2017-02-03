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«РБ Лейпциг» лишился ряда игроков основы из-за гриппа

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, РБ Лейпциг, Вернер Тимо, Забитцер Марсель, Демме Диего
Сегодня, 21:41 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Из-за эпидемии гриппа «РБ Лейпциг» лишился нескольких игроков основного состава. В матче с дортмундской «Боруссией» он не сможет рассчитывать как минимум на трех основных игроков. Лучший бомбардир команды Тимо Вернер лечится от гриппа, также заболели Марсель Забитцер и Диего Демме. В прошлом туре «РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм».

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