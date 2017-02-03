Мутко: «Собираемся организовать товарищеский матч с Аргентиной»
Сегодня, 21:48 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной, но не в марте, как сообщали некоторые СМИ.
«Про аргентинцев – неправда. Да, мы собираемся организовать с ними матч, и вероятность велика, но речь не идет о марте 2017 года. Пока не могу сказать точно, когда это будет».
Также Россия ведет переговоры о товарищеском матче с Бразилией.
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