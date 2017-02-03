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Мутко: «Собираемся организовать товарищеский матч с Аргентиной»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Организация: РФС, Россия, Аргентина, Мутко Виталий
Сегодня, 21:48 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной, но не в марте, как сообщали некоторые СМИ.

«Про аргентинцев – неправда. Да, мы собираемся организовать с ними матч, и вероятность велика, но речь не идет о марте 2017 года. Пока не могу сказать точно, когда это будет».

Также Россия ведет переговоры о товарищеском матче с Бразилией.

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