Мутко: «Собираемся организовать товарищеский матч с Аргентиной»

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной, но не в марте, как сообщали некоторые СМИ.

«Про аргентинцев – неправда. Да, мы собираемся организовать с ними матч, и вероятность велика, но речь не идет о марте 2017 года. Пока не могу сказать точно, когда это будет».

Также Россия ведет переговоры о товарищеском матче с Бразилией.