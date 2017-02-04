Бенитес: «Я не уйду из „Ньюкасла“»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заверил, что не покинет клуб, хотя ранее он возмущался, что ему не купили зимой новичков.

«Я не уйду, я не брошу команду. Хочу выйти в Премьер-Лигу с этой командой и показать хорошую игру. Приложу все усилия для этого. Благодарю болельщиков и уверяю, что сделаю все возможное, чтобы клуб двигался в верном направлении».