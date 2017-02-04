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Билич: «Очень высоко оцениваю Харта, но у „Вест Хэма“ есть два отличных вратаря»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Вест Хэм, Билич Славен , Харт Джо, Рэндольф Даррен, Адриан
Сегодня, 02:23 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал информацию об интересе «молотобойцев» к голкиперу «Манчестер Сити» Джо Харту, арендованному «Торино». Хорватский специалист не видит необходимости в усилении вратарской линии, так как в его распоряжении есть Даррен Рэндольф и Адриан.

«Я оцениваю Джо Харта очень высоко как отличного вратаря и человека. С другой стороны, если у нас и есть позиция, относительно которой я даже не думаю об изменении, так это вратарь, потому что в моем распоряжении есть два отличных голкипера».

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