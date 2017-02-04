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Агент: «Антону Миранчуку предложили контракт, который здравомыслящий человек не подпишет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Миранчук Антон
Сегодня, 08:23 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал, почему его клиент отказался продлевать контракт с «железнодорожниками».

«Антон хочет играть в „Локо“. Но история повторяется. В ноябре был вариант контракта, Антон был согласен его подписать. Ни в ноябре, ни в январе, когда говорил об этом с президентом „Локомотива“, этого не произошло. Потом господин Геркус предложил подписать соглашение в иной редакции. Но, ознакомившись с ним, понял, что здравомыслящий человек такой контракт не подпишет.

Многие пункты были просто непонятны. Например, в случае болезни игрок должен был получать спецвыплаты, а не всю зарплату. За клубом закреплялось право в любой момент расторгнуть договор, выплатив игроку не более шести зарплат. Также клуб мог отправить игрока в аренду без его согласия… Договаривались об одном, а потом появлялось вот это. Но зачем? Не для того ли, чтобы молодых и перспективных выдавить, а на их позиции взять 32-летних из-за границы, якобы свободных агентов?

Это и к вопросу, зачем нужны агенты игрокам. Что бы делал парень, самостоятельно подписав такой договор? Да загнал бы себя в кабалу! Хочется пожелать высшему руководству клуба хоть раз приехать и поговорить с глазу на глаз с игроками, узнать суть происходящего. Пока делается всё, чтобы у игроков появилось желание поменять клуб».

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