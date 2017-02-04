Эвертон Рибейро перейдет в «Локомотив»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Аль-Ахли, Рибейро Эвертон
Сегодня, 08:37 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Атакующий хавбек «Аль-Ахли» Эвертон Рибейро вскоре перейдет в «Локомотив», сообщают СМИ. Москвичи якобы уже согласовали контракт с 27-летним футболистом, который будет рассчитан на 1.5 года. Вполне вероятно, что «Локо» рассматривает бразильца в качестве вероятной замены Алексею Миранчуку, который вскоре может сменить клуб.
В 14 матчах текущего чемпионата ОАЭ на счету игрока 2 гола и 3 результативные передачи.
Другие материалы по теме:
Вчера
02 февраля 2017
05:45 Слухи Хавбек «Рубина» Батов отправится в аренду в «Анжи» 8
03:36 Слухи Кирилл Погребняк станет игроком «Зенита» 33
01 февраля 2017
Или войдите через