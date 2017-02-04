Эвертон Рибейро перейдет в «Локомотив»

Атакующий хавбек «Аль-Ахли» Эвертон Рибейро вскоре перейдет в «Локомотив», сообщают СМИ. Москвичи якобы уже согласовали контракт с 27-летним футболистом, который будет рассчитан на 1.5 года. Вполне вероятно, что «Локо» рассматривает бразильца в качестве вероятной замены Алексею Миранчуку, который вскоре может сменить клуб.

В 14 матчах текущего чемпионата ОАЭ на счету игрока 2 гола и 3 результативные передачи.