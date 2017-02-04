Рейтинг@Mail.ru

Эвертон Рибейро перейдет в «Локомотив»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Аль-Ахли, Рибейро Эвертон
Сегодня, 08:37 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Атакующий хавбек «Аль-Ахли» Эвертон Рибейро вскоре перейдет в «Локомотив», сообщают СМИ. Москвичи якобы уже согласовали контракт с 27-летним футболистом, который будет рассчитан на 1.5 года. Вполне вероятно, что «Локо» рассматривает бразильца в качестве вероятной замены Алексею Миранчуку, который вскоре может сменить клуб.

В 14 матчах текущего чемпионата ОАЭ на счету игрока 2 гола и 3 результативные передачи.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:50 ЦСКА не имел предложений по Дзагоеву и Фернандесу 27
18:44 Слухи «Спартак» не будет покупать Караваева и переключится на Тигиева 130
18:41 Агент: «Миранчук в „Спартаке“? Впервые об этом слышу» 39
18:10 Коре покинул расположение «Локомотива» 7
00:15 «Анжи» удалил новость о подписании Асильдарова 3
02 февраля 2017
12:54 Слухи Источник: «„Ростов“ намерен заменить Нобоа хавбеком „Твенте“ Мокоджо» 29
05:45 Слухи Хавбек «Рубина» Батов отправится в аренду в «Анжи» 8
03:36 Слухи Кирилл Погребняк станет игроком «Зенита» 33
01:28 «Локомотив» отказался включать в соглашение пункт о праве выкупа Шишкина «Краснодаром» 7
01 февраля 2017
23:45 Геркус: «Миранчук хочет продолжить карьеру в другом месте» 8
все материалы по этой теме
Турниры