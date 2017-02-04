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«Анжи» подписал украинского полузащитника Белого

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Анжи, Белый Максим
Сегодня, 10:44 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Анжи» подписал полузащитника Максима Белого. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на 1.5 года.

Украинский футболист ранее играл за донецкие команды «Шахтер-2» и «Шахтер-3», «Сталь» Алчевск и «Заря» Луганск, а также в хорватском «Хайдуке». Будучи футболистом юношеской сборной Украины стал чемпионом Европы 2009 года среди юношей до 19 лет.

Ранее «Анжи» отрапортовал о подписании защитника Сергея Брызгалова.

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