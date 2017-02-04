Кержаков сфотографировался с Пугачевой
Сегодня, 11:36 | Источник: Инстаграм Александра Кержакова | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, не полетевший вместе с командой на второй сбор, в своем Instagram выложил совместное фото с российской певицей Аллой Пугачевой.
«Фото не передает всех эмоций, что у меня внутри! Кто знает, тот поймет. Спасибо большое Яна Рудковская, что даже в свой день рождения исполняешь мечты других людей!» — пишет Кержаков.
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