Агент: «Эвертон Рибейро ничего не слышал о „Локомотиве“»

Робсон Феррейра, агент полузащитника Эвертона Рибейро, сообщил, что он и его клиент ничего не знают об интересе со стороны «Локомотива».

«Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о „Локомотиве“».