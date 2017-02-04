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Агент: «Эвертон Рибейро ничего не слышал о „Локомотиве“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Рибейро Эвертон
Сегодня, 12:09 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Робсон Феррейра, агент полузащитника Эвертона Рибейро, сообщил, что он и его клиент ничего не знают об интересе со стороны «Локомотива». 

«Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о „Локомотиве“».

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