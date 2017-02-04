Фарфан: «Болельщики „Локомотива“ увидят мое желание и забудут о Самедове»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Фарфан Джефферсон, Самедов Александр
Сегодня, 13:28 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан серьезно настроен на свершения в московском клубе.
«Постараюсь быть лучше, чем Самедов. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрок сборной, который перешёл в „Спартак“. Верю, что болельщики увидят моё желание и забудут о том, кто ушёл из клуба. Трансферы – всего лишь часть футбола.
Критики „Локомотива“ говорят, что я редко играл в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть своё мнение, но сейчас оно поверхностное».
Другие материалы по теме:
Вчера
Вадим Багров
После ставки Зенита» на Дзюбу «Соккер.ру» вспоминает о капитанах, ведь они отвечают за командный дух. Как думаете, в вашем клубе повязка у подходящего лидера?
02 февраля 2017
Или войдите через
Отличный трансфер паровозов,игрок высокого уровня
Это Хорошее Желание быть ЛИДЕРОМ в Локо !!!
Посмотрим слова и дело сойдутся !?
Но тут всплыла евойна мать.