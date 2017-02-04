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Фарфан: «Болельщики „Локомотива“ увидят мое желание и забудут о Самедове»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Фарфан Джефферсон, Самедов Александр
Сегодня, 13:28 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан серьезно настроен на свершения в московском клубе.

«Постараюсь быть лучше, чем Самедов. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрок сборной, который перешёл в „Спартак“. Верю, что болельщики увидят моё желание и забудут о том, кто ушёл из клуба. Трансферы – всего лишь часть футбола.

Критики „Локомотива“ говорят, что я редко играл в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть своё мнение, но сейчас оно поверхностное».

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