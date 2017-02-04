Радослав Ковач: «Дзюба - мой сынок!»

Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач одобряет тот факт, что Артем Дзюба стал капитаном «Зенита». Накануне питерцы проиграли «Спарте», за которую ныне выступает Ковач.

«Дзюба - мой сынок! Очень рад был его увидеть - последний раз это было семь-восемь лет назад. Сколько ему было лет - 19 или 20, а сейчас 28. Желаю Артему только всего самого лучшего. Дзюба - очень хороший парень, болею за него. Сейчас он уже стал капитаном „Зенита“.

Некоторые болельщики это не одобряют? Не знаю, какая там была ситуация, как он переходил в „Зенит“. В любом случае я желаю ему забивать голы».