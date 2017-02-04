Радослав Ковач: «Дзюба - мой сынок!»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Зенит, Ковач Радослав, Дзюба Артём
Сегодня, 14:43 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач одобряет тот факт, что Артем Дзюба стал капитаном «Зенита». Накануне питерцы проиграли «Спарте», за которую ныне выступает Ковач.
«Дзюба - мой сынок! Очень рад был его увидеть - последний раз это было семь-восемь лет назад. Сколько ему было лет - 19 или 20, а сейчас 28. Желаю Артему только всего самого лучшего. Дзюба - очень хороший парень, болею за него. Сейчас он уже стал капитаном „Зенита“.
Некоторые болельщики это не одобряют? Не знаю, какая там была ситуация, как он переходил в „Зенит“. В любом случае я желаю ему забивать голы».
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