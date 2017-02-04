«Бавария» - «Шальке»: стартовые составы
Сегодня, 16:37 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на поединок 19-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Шальке».
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Хаби Алонсо, Бернат, Рафинья, Хави Мартинес, Видаль, Роббен, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовски.
«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Колашинац, Стамбули, Налдо, Бадштубер, Калиджури, Бенталеб, Горецка, Шепф, Бургшталлер.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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