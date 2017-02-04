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«Бавария» - «Шальке»: стартовые составы

Матч: БаварияБавария1 : 1Шальке-04Шальке-04
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:37 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на поединок 19-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Шальке».

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Хаби Алонсо, Бернат, Рафинья, Хави Мартинес, Видаль, Роббен, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовски.

«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Колашинац, Стамбули, Налдо, Бадштубер, Калиджури, Бенталеб, Горецка, Шепф, Бургшталлер.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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