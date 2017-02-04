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«Брага» разорвала контракт с Панюковым

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Контракты, Брага, Панюков Андрей
Сегодня, 16:53 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

«Брага» разорвала контракт с российским нападающим Андреем Панюковым. Форвард играл за резервную команду «Браги», так и не сумев пробиться в основу. 

Панюков перешел в «Брагу» из литовского «Атлантаса» в августе 2016 года. Прошлый сезон он провел в аренде в «Аяччо», выступающем во втором по силе дивизионе Франции, и забил шесть голов в 23 матчах.

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