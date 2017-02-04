«Брага» разорвала контракт с Панюковым

«Брага» разорвала контракт с российским нападающим Андреем Панюковым. Форвард играл за резервную команду «Браги», так и не сумев пробиться в основу.

Панюков перешел в «Брагу» из литовского «Атлантаса» в августе 2016 года. Прошлый сезон он провел в аренде в «Аяччо», выступающем во втором по силе дивизионе Франции, и забил шесть голов в 23 матчах.