«Барселона» - «Атлетик»: стартовые составы
Сегодня, 17:21 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» на матч 21-го тура чемпионата Испании.
«Барселона»: тер Штеген, Матье, Пике, Умтити, Туран, Видаль, Рафинья, Гомеш, Месси, Неймар, Алькасер.
Запас: Силлессен, Альба, Роберто, Д. Суарес, Маскерано, Ракитич, Л. Суарес.
«Атлетик»: Ираисос, Сан Хосе, Баленсиага, Ляпорт, Альварес, Лекуэ, Рауль Гарсия, Итурраспе, Де Маркос, Муньяин, Уильямс.
Запас: Ремиро, Боведа, Беньят, Эрасо, Саборит, Сусаэта, Адурис.
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Бежим за валидолом))
В целом, чувствуется по составу, что на лигу Энрике уже немного положил
Бежим за валидолом))
В целом, чувствуется по составу, что на лигу Энрике уже немного положил
А вот Денис может вполне стать заменой Иньесте или Хави. Ему бы стабильности.
А Рафинья - очень напоминает Месси по игре.
Типа "болельщик" Баварии, желает Барсе проигрыша)) с чего бы это вдруг?
Месси сделает пента-трик.
Забьет со штрафного
Скриньте.
Потом статью напишите про мои сверхестественные способности.
Это 100% инфа что так и будет сегодня