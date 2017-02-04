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«Барселона» - «Атлетик»: стартовые составы

Матч: БарселонаБарселона-:-АтлетикАтлетик
Начало матча: Сегодня, 18:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:21 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» на матч 21-го тура чемпионата Испании.

«Барселона»: тер Штеген, Матье, Пике, Умтити, Туран, Видаль, Рафинья, Гомеш, Месси, Неймар, Алькасер.
Запас: Силлессен, Альба, Роберто, Д. Суарес, Маскерано, Ракитич, Л. Суарес.

«Атлетик»: Ираисос, Сан Хосе, Баленсиага, Ляпорт, Альварес, Лекуэ, Рауль Гарсия, Итурраспе, Де Маркос, Муньяин, Уильямс.
Запас: Ремиро, Боведа, Беньят, Эрасо, Саборит, Сусаэта, Адурис.

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