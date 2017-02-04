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«Бавария» не смогла обыграть «Шальке»

Матч: БаварияБавария1 : 1Шальке-04Шальке-04
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:27 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 19-го тура чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью с «Шальке».

Мюнхен, стадион «Альянц Арена»

«Бавария» - «Шальке» - 1:1 (1:0)
Голы: Левандовски 9Налдо 13.

«Бавария»: Нойер, Рафинья (Лам 77), Хуммельс, Хави Мартинес, Бернат (Алаба 77), Роббен (Коман 72), Видаль, Хаби Алонсо, Мюллер, Дуглас Коста, Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.

«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Бадштубер (Настасич 59), Налдо, Шепф, Колашинац, Стамбули, Бенталеб, Горецка (Керер 87), Калиджури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг 73).
Главный тренер: Маркус Вайнцирль.

Предупреждения: Бенталеб 61, Хави Мартинес 77. 

Судья: Фриц (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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