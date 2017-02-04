«Атлетико» - «Леганес»: стартовые составы
Сегодня, 20:04 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Леганесом».
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Луис, Годин, Савич, Габи, Гайтан, Сауль, Коке, Торрес, Гризманн.
Запас: Морейра, Феррейра-Карраско, Корреа, А. Мойя, Морено, Гамейро, Врсалько.
«Леганес»: Эррерин, Сиовас, Диас, Инсуа, Бустинса, Рико, Моран, Шимановски, Лопес, Буэно, Герреро.
Запас: Лусиано, Мантовани, Шампань, Мачис, Саму, Марин, Альберто.
Ранее «Атлетико» уступил «Барселоне» в Кубке Испании.
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