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«Атлетико» - «Леганес»: стартовые составы

Матч: АтлетикоАтлетико1 : 0ЛеганесЛеганес
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:04 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Леганесом».

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Луис, Годин, Савич, Габи, Гайтан, Сауль, Коке, Торрес, Гризманн.
Запас: Морейра, Феррейра-Карраско, Корреа, А. Мойя, Морено, Гамейро, Врсалько.

«Леганес»: Эррерин, Сиовас, Диас, Инсуа, Бустинса, Рико, Моран, Шимановски, Лопес, Буэно, Герреро.
Запас: Лусиано, Мантовани, Шампань, Мачис, Саму, Марин, Альберто.

Ранее «Атлетико» уступил «Барселоне» в Кубке Испании.

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