«Атлетико» - «Леганес»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Леганесом».

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Луис, Годин, Савич, Габи, Гайтан, Сауль, Коке, Торрес, Гризманн.

Запас: Морейра, Феррейра-Карраско, Корреа, А. Мойя, Морено, Гамейро, Врсалько.

«Леганес»: Эррерин, Сиовас, Диас, Инсуа, Бустинса, Рико, Моран, Шимановски, Лопес, Буэно, Герреро.

Запас: Лусиано, Мантовани, Шампань, Мачис, Саму, Марин, Альберто.

Ранее «Атлетико» уступил «Барселоне» в Кубке Испании.