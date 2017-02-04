Лукаку вошёл в пятёрку самых молодых игроков АПЛ, оформивших покер

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку добился уникального достижения в матче чемпионата Англии с «Борнмутом». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу ливерпульской команды. Причем четыре мяча в составе «Эвертона» забил Лукаку. Бельгийцу на сегодняшний момент 23 года и 267 дней. Он стал пятым самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги, который оформил покер.