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Куман: «6:3 - это ненормальный результат»

Матч: ЭвертонЭвертон6 : 3БорнмутБорнмут
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Куман Рональд , Лукаку Ромелу
Сегодня, 21:38 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал победу над «Борнмутом» со счетом 6:3.

«Это ненормальный результат. Это сумасшедшая игра. Обе команды меняли схемы, устроили тактическую битву. Соперник осложнял нам задачу, но мы хорошо реагировали. Лукаку доказал, что стал одним из лучших финишеров в мире. Он умеет забивать фантастические голы. Нам нужно только поддерживать его. Сегодня он показал лучший футбол. И я не удивлен, потому что вижу его на тренировках. Мы ближе к первой шестерке. У нас есть импульс, уверенность в себе».

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