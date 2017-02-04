Куман: «6:3 - это ненормальный результат»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал победу над «Борнмутом» со счетом 6:3.

«Это ненормальный результат. Это сумасшедшая игра. Обе команды меняли схемы, устроили тактическую битву. Соперник осложнял нам задачу, но мы хорошо реагировали. Лукаку доказал, что стал одним из лучших финишеров в мире. Он умеет забивать фантастические голы. Нам нужно только поддерживать его. Сегодня он показал лучший футбол. И я не удивлен, потому что вижу его на тренировках. Мы ближе к первой шестерке. У нас есть импульс, уверенность в себе».